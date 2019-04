Super Smash Bros Ultimate : la grosse présentation de la 3.0 qui arrive... demain (avec Joker)

Vous savez quoi ? Nintendo avait bien prévu une sorte de Mini-Direct pour présenter la MAJ 3.0 de, mais n'avait visiblement pas le courage de nous proposer un RDV, tout ça...Du coup, on va plus vite en nous balançant directement la vidéo de 15 minutes qui atteste que tout va arriver demain, incluant l'éditeur de niveaux, l'éditeur de vidéos, une application Smash World et bien entendu Joker en DLC payant à 5,99€ (incluant son stage, son mode classique, de nouveaux esprits et ses 11 musiques tirées des épisodes 3, 4 & 5).- Vous pourrez aussi acheter de nouveaux costumes pour votre Mii (0,75€ chacun).- Les niveaux et vidéos créés pourront être partagés en lignes.- L'application Smash World sera intégrée à celle du Nintendo Switch Online, permettant de visionner les vidéos directement depuis votre mobile et regarder les dernières notifications.