USA : davantage de précommandes de PS5 en 12h que de PS4 en 12 semaines (2013) USA : davantage de précommandes de PS5 en 12h que de PS4 en 12 semaines (2013)

Plus que quelques jours/semaines avant le coup d'envoi de la nouvelle génération et histoire de bomber le torse, Jim Ryan (Sony donc) vient d'affirmer auprès de Reuters qu'il y a eu aux USA davantage de précommandes de PlayStation 5 en 12h seulement… que de PlayStation 4 en 12 semaines (durant la période de réservation en 2013, vous avez compris).



Une manière de dire que les voyants sont au vert avant même le 12 novembre (le 19 chez nous), avec l'évidente mauvaise nouvelle qui va avec pour les concernés : « Oui, il se peut que tous ceux qui souhaitent avoir une PS5 le jour du lancement ne puissent pas se la procurer [faute de stock suffisant]. »



On ignore ce qu'il en est en Europe et encore moins en France, mais on va déjà espérer que ceux qui l'ont réservé en magasin pourront bien aller la chercher vu ce qui nous attend dans les semaines à venir...