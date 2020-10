Désolé, Cyberpunk 2077 est encore reporté Désolé, Cyberpunk 2077 est encore reporté

« Nan mais c'est une blague ? » Non. Pourquoi je posterais ? Donc voilà, apprenez donc que Cyberpunk 2077 est ENCORE reporté alors que cela ne pouvait décemment arriver puisque le jeu est censé être passé GOLD mais c'est ainsi : de petits couacs de dernière minute sur l'optimisation de tout de même neuf versions (*) réclament quelques semaines supplémentaires de taf à CD Projekt.



Le jeu verra bien le jeu cette année (sauf éventuel nouveau retard entre deux, autant être prêt), mais désormais le 10 décembre.



(*) PC, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One S, Xbox One X, Stadia… en plus de la rétrocompatibilité Xbox Series X, Xbox Series S et PlayStation 5.