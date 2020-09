P.Spencer : les supports des prochains jeux Bethesda seront jugés au ''cas par cas'' P.Spencer : les supports des prochains jeux Bethesda seront jugés au ''cas par cas''

Interrogé par la communauté sur la nouvelle situation concernant Bethesda, Phil Spencer vient d'indiquer que Microsoft tiendra les engagements effectués auprès de Sony sur les exclusivités temporaires de Deathloop et Ghostwire : Tokyo sur PlayStation 5 (et PC, n'oublions pas).



Et pour les jeux à venir, que ce soit Starfield ou ceux encore non annoncés ? Eh bien de ce coté, c'est évidemment assuré sur PC et Xbox… et éventuellement sur d'autres consoles « au cas par cas », sous-entendant donc clairement que si certains projets peuvent encore sortir sur PS5 (et Switch, voir la prochaine de Nintendo), Microsoft a maintenant tout loisir de s'assurer les exclus qu'il souhaite dans le lot.