Switch : Nintendo reconnaît le piratage de 160.000 comptes depuis début avril

L'affaire avait commencé à émerger sur les réseaux sociaux et Nintendo a pris son temps pour réagir, s'excusant et reconnaissant publiquement que sa communauté avait été victime d'une vague de piratage, avec plus exactement 160.000 comptes concernés. La faille, elle vient simplement des anciens comptes Nintendo Network (donc créés à l'époque Wii U & 3DS), qui a permis à quelques personnes mal intentionnées de récupérer diverses données personnelles et surtout contourner les comptes PayPal pour effectuer des achats.



Notons, car c'est le plus important, qu'aucune donnée bancaire n'a pu être volée, limitant donc pour les tipiaks les achats sur l'eShop et la boutique Nintendo. Quand bien même, le constructeur promet de rembourser tout ceux qui ont été victimes du préjudice.



Désormais, les accès via Nintendo Network sont pour l'heure désactivés (vous obligeant à passer par MyNintendo, ce que la plupart font depuis des années), et on nous invite logiquement à ne pas oublier la validation des achats à deux étapes pour éviter de nouveaux problèmes du genre.