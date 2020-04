[Rumeur] Kotaku : GTA VI pourrait tendre vers le jeu à service (même pour le solo) [Rumeur] Kotaku : GTA VI pourrait tendre vers le jeu à service (même pour le solo)

Kotaku a livré un nouveau rapport sur ce qui se trame du coté de Rockstar et on commence à croire que les polémiques autour du crunch de RDR2 (vanté par Dan Houser avant de comprendre la gravité de ses propos) risquent d'avoir un énorme impact sur l'avenir de la franchise… et ça pourrait même faire les bonnes affaires de l'éditeur.



Car selon les sources bien informées du site, GTA VI (ou quel que soit son nom : le prochain en tout cas) serait, nous citons, de « taille moyenne » en terme de terrain de jeu et de contenu, avant de s'étendre progressivement au fil du temps. Du jeu à service donc, comme le fut, et l'est encore, GTA Online, à ceci près que cette politique serait cette fois également valable pour l'expérience solo.



Alors attention, on parle pour l'heure d'un « plan potentiel » car le titre en serait encore assez tôt dans son développement (depuis le temps, pourtant…), ce qui signifierait donc une exclusivité purement Next Gen, tout en balayant les rumeurs sur une annonce imminente.



Mais si confirmé, cela arrangerait bien les plans de Rockstar qui pourrait donc maintenir un jeu sur la longueur, tout en se dédouanant devant les critiques en pointant du doigt qu'au moins, ça évite les « semaines de 100 heures » pour l'équipe.