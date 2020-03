FFVII Remake : Square Enix promet du contenu plein de surprises pour le post-game FFVII Remake : Square Enix promet du contenu plein de surprises pour le post-game

Lors de ce que l'on appelle une « interview locale » (en l'occurrence ici avec le Square Enix Blog), Naoki Hamagushi et Yoshonori Kitase ont tenu à rassurer sur le fait que Final Fantasy VII Remake devrait nous occuper quelques temps après avoir terminé l'aventure principale via un post-game qui s'annonce un minimum copieux : « Si vous vous attendez à du contenu après la partie principale, vous n'allez pas être déçus. »



Sans en dire trop, ça évoque notamment divers secrets et des boss cachés sans spécifier le nombre, chacun voulant offrir de « belles surprises aux joueurs ».



Hormis cela et histoire de rester sur le sujet, notez que durant l'échange, on a appris que la Tour Shinra proposerait un étage inédit histoire de mettre en avant les capacités de Red XIII à défaut de le rendre jouable, chose regrettée par les joueurs même si les développeurs veulent faire comprendre que la déception aurait été pire en ne donnant l'occasion de le prendre en main que dans la dernière ligne droite.



Enfin, Kitase confirme que lors de la pré-production, il a bien été envisagé de faire un remake en un seul jeu mais que vu le budget, cela aurait sérieusement impacté le rendu mais également le nombre de séquences avec le risque d'une aventure charcutée par rapport à l'original. A la place, Square Enix a préféré opté pour plusieurs chapitres « indépendants », chacun proposant du contenu inédit autant pour le gameplay que pour développer l'univers.



FFVII Remake sortira dans un peu plus de deux semaines sur PS4.