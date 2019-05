FFVII Remake sera bien en plusieurs parties FFVII Remake sera bien en plusieurs parties

Certains espéraient que les plans aient changé vu l'attente depuis 2015 (même si beaucoup de choses ont été rebootées entre temps), mais il n'en est rien : le remake de Final Fantasy VII devrait bien adopter un format épisodique, expression un peu surfaite certes vu que Square Enix avait annoncé vouloir produire plusieurs jeux « complets », donc un peu finalement comme la trilogie FFXIII.



« Pour Final Fantasy VII Remake, qui reviendra sur PlayStation 4, il y a énormément de contenu à revoir pour réaliser un remake complet, et la production est actuellement en cours en plusieurs parties. »



Nous aurons de toute façon plus d'informations dans un mois, lors de l'E3 et plus exactement lors de la conférence Square Enix qui viendra apporter quelques éléments de réponse, avec pourquoi pas une date de sortie pour « la première partie » vu les sous-entendus fiscaux (l'éditeur s'attend cette année à des résultats records).