Reggie-Fils Aime quitte Nintendo Reggie-Fils Aime quitte Nintendo

15 ans après être monté sur scène pour prendre des noms et botter des culs, Reggie-Fils Aime quittera son poste de Président de Nintendo US le 15 avril 2019, sans savoir pour quelles raisons ni pour aller où, tout de même félicité par le PDG de la boîte et sincèrement remercié par le fameux Doug Bowser qui après avoir grimpé les échelons se retrouve maintenant à la tête de la filiale outre-Atlantique.



Arrivé en fin de carrière de la GameCube, au moment de la première présentation d'un certain Twilight Princess, puis ayant vécu des heures de gloires durant la période DS/Wii avant les heures sombres de la Wii U, Reggie Fils-Aime sera tout de même partie sur une bonne note : la très bonne situation actuelle de la Switch.



Cela n'empêche pas de noter qu'il s'agit en l'espace de quelques mois du second départ d'importance après celui de Damon Baker, spécialisé dans les relations avec les tiers/indépendants, parti rejoindre Microsoft.