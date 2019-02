Nintendo Switch Online : 8 millions d'abonnés Nintendo Switch Online : 8 millions d'abonnés

Après avoir été évasif sur le sujet, le nouveau PDG de Nintendo Shuntaro Furukawa donne un peu de clarté sur les premiers pas du service Nintendo Switch Online en annonçant avoir déjà 8 millions d'adhérents, sans compter ceux qui se sont contentés de la période d'essai gratuit, mais en n'oubliant pas que ce chiffre inclus les abonnements familiaux (qui pour 34,99€ par an peuvent inclure jusqu'à huit comptes).



Un bon premier pas donc qui permet à la firme d'enregistrer un chiffre record sur le marché du numérique (environ 360 millions d'euros pour le dernier trimestre 2018), ce qui reste certes sans commune mesure avec Sony et Microsoft mais il faut bien commencer par quelque chose.



Et justement, notons que le groupe Nikkei a affiné ses propos d'hier : selon leurs sources, Nintendo pourrait lancer cette année non pas un nouveau service mais bien une nouvelle offre d'abonnement un poil plus chère, mais forcément plus gratifiante sur le contenu. Ce n'est pas folie de parier sur des jeux offerts autres que du rétro.