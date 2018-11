Nintendo met fin au Creators Program Nintendo met fin au Creators Program

Subissant la loi d'un marché où même les plus gros peuvent se brûler les ailes dès qu'ils commencent à être trop gourmands, Nintendo préfère jeter l'éponge face à la potentielle nouvelle manne financière qu'incarnaient les vidéos Youtube & Twitch de la communauté.



Car souvenez-vous, en 2013, Nintendo a fait face à un énorme bad-buzz en annonçant revendiquer la « totalité » de l'argent récolté par les vidéos autour de productions maisons, de vidéos-tests aux simples let's play. Quelques mois plus tard, premier recul avec l'annonce du « Nintendo Creators » où l'entreprise allait se contenter d'une part allant de 30 à 40 %, à la condition première de s'inscrire au dit programme.



Et pouf, presque quatre ans après, Nintendo met fin à sa trouvaille et annonce que le programme sera officiellement enterré dès la fin du mois de décembre, laissant les créateurs totalement libres de leurs revenus, avec seulement quelques rares restrictions de routine comme l'obligation qu'il y ait un travail de fond sur chaque vidéo (en gros, du blabla, et pas du let's play sans commentaire) et l'interdiction de s'amuser à publier des choses sur des jeux « récupérés » avant leurs sorties.