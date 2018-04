Final Fantasy VII : pour Square Enix, ce n'est plus un remake mais un tout nouveau jeu Final Fantasy VII : pour Square Enix, ce n'est plus un remake mais un tout nouveau jeu

Quasiment invisible depuis fin 2015 (ça commence à faire beaucoup), le remake de Final Fantasy VII n'est apparemment plus considéré comme tel aux yeux de Square Enix.



Via une salve d'offres d'emploi pour rejoindre l'équipe, l'éditeur affirme donc que depuis l'annonce et les énormes réactions qui ont suivi, le projet n'est plus de faire un remake mais bien une toute « nouvelle création » qui a toujours pour but de surpasser le statut de l'original.



Outre le système de combat, qui aura des ressemblances avec celui de FFXV, il faut donc s'attendre à quelques changements majeurs, ce qui va d'ailleurs dans le sens de quelques déclarations évoquant un changement de design pour différents personnages. On rappelle également que le studio avait déjà sous-entendus des possibles modifications pour le passage « Honey Bee Inn », qui est ni plus ni moins qu'un bordel où Cloud était amené à l'époque à se travestir.