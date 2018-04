Final Fantasy XV : la feuille de route 2018-2019 (avec le thème de chacune des extensions) Final Fantasy XV : la feuille de route 2018-2019 (avec le thème de chacune des extensions)

A quoi ressemblera la deuxième (et dernière) partie du suivi de Final Fantasy XV ? Hé bien la réponse vient d'être officiellement lâchée par Square Enix qui vient de dresser un plan de route assez concret où l'on découvrira donc les choses suivantes.



Concernant l'extension multi



- Lancement d'une version stand-alone en été

- Grosse MAJ également en été

- Deuxième MAJ en hiver



Concernant le jeu solo



- Les quatre extensions arriveront finalement en 2019 si on se met à l'échelle du graphique

- Première extension pour Ardyn

- Deuxième extension pour Aranea

- Troisième extension pour Luna

- Quatrième extension (et final) pour Noctis