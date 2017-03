Switch : SuperData lâche les premiers chiffres Switch : SuperData lâche les premiers chiffres

C'est donc l'institut SuperData qui est la première à dégainer pour livrer les chiffres de ventes mondiaux de la Switch, le tout venant d'être relayé par NeoGaf.



On apprend donc ainsi que la machine s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires pour sa semaine de lancement, incluant les chiffres suivants (approximatifs en attendant des précisions) :



- 500.000 aux USA

- 360.000 au Japon

- 80.000 au Royaume-Uni

- 110.000 en France



On rajoutera à cela que le taux d'adoption pour The Legend of Zelda : Breath of the Wild tournerait à 89%, soit 1,34 millions d'exemplaires vendus en boîte.