Xbox







Voilà. Ce fut mon premier jeu Xbox, et heureusement que je ne me suis pas contenté de ce premier rendez-vous manqué. Peu de temps après, et notamment grâce à quelques amis, j’ai pu m’adonner aux joies de Dead or Alive 3 et de Jet Set Radio Future, puis j’ai pu constater l’écart très notable de qualité visuelle entre Splinter Cell et Need for Speed Underground version Xbox et version PS2. Ces softs et ces expériences m’ont fait ne pas regretter l’achat du gros bloc noir de Microsoft, extrêmement coûteux à l’époque (500€, là où la PS2 et la Gamecube n’en coûtait pas plus de 300 chacune…).



En ce qui concerne Star Wars, la piètre tentative Obi-Wan ne sera pas la dernière sur Xbox, loin s’en faut. Par la suite, la console accueillera d’autres jeux, multiplate-formes, au contraire de cette exclusivité, tels que Republic Commando (sympa), ou Jedi Knight II : Jedi Outcast (incontournable). Plusieurs années plus tard j’eusse également appris que Star Wars : Obi-Wan aurait à l’origine dût être un jeu PC, prévu pour fin 2000 puis longuement repoussé avant de sortir en exclusivité sur la console qui à ce moment avait l’architecture la plus proche du PC, autrement dit la Xbox. Cela étant, l’année de report qu’a subit le jeu se voit bien trop, et aucune rustine ni amélioration pour combler ce retard immense n’aura été appliquée par LucasArts. Si le jeu pouvait éventuellement paraître correct en 2000, il est en vérité arriéré et moche à la fin de l’année 2001. C’est à se demander à quoi a servi cette année de gestation qu’on imagine très compliquée…











Quand la Xbox est sortie, c’était une période faste où je vivais ma passion du jeu vidéo à fond les ballons, sans compromis, et sans m’inquiéter de l’avenir. La jeunesse, l’insouciance, etc. Du matin au soir, je pensais jeu vidéo. Je rentrais du collège et/ou du lycée et il n’y avait rien d’autre que la petite loupiotte verte qui indiquait que ma console était allumée qui comptait. Les devoirs, les exposés, les révisions ? Strictement rien à foutre. Aussi, j’étais déjà à l’époque relativement curieux et je n’hésitais pas longtemps avant de me décider à découvrir d’autre genre de jeu. Alors pensez dont, la Xbox qui débarque avec des soft tels que Halo, Dark Summit (une chouette alternative à SSX), Project Gotham Racing ou encore Jet Set Radio Future avait de quoi asticoter mon appétence. Et si en plus elle détient dans sa besace des jeux (exclusifs, tant qu’à faire) issu de l’univers Star Wars, autant dire qu’elle était à deux doigt de devenir une indispensable. Bon, au final, elle ne l’était pas tant que cela mais elle a fait avancer le jeu vidéo tout entier à sa manière, il faut savoir le reconnaître. Lesdits jeux issus de l’univers Star Wars n’étaient d’ailleurs pas plus indispensables que leur support, sauf peut-être pour le fanboy que je suis, et encore.Et c’est sur cette introduction sans idée et qui n’a rien à vous apprendre d'intéressant que s’ouvre ce nouveau test. Ça sent déjà le pâté, cette histoire. Ah bah tiens, l’histoire, parlons-en, comme ça, ce sera fait. On incarne dans le jeu dont il est sujet aujourd’hui le pas-Chevalier Jedi Obi-Wan Kenobi, qui est en fait encore un Padawan (un apprenti). Les évènements qui nous sont contés se déroulent à cheval entre une période juste avant l’Épisode I de la célèbre saga cinématographique et les aventures que Kenobi vivra avec son maître vénéré Qui-Gon Jinn jusqu’au mythique affrontement final face à Dark Maul.Obi-Wan est chargé de relever plusieurs épreuves en guise de test pour voir s’il est prêt à devenir un Chevalier Jedi à part entière, Yoda et Mace Windu le mettent donc au défi de résoudre une affaire criminelle dans les bas-fonds de Coruscant. Obi-Wan part donc enquêter et, littéralement 30 petites secondes après le début du jeu, le voilà qu’il brandit son sabre-laser comme un sauvage en réponse à un type dans la rue qui lui disait qu’il ne le laisserait pas passer. C’est du rapide ! Je croyais que les Jedi devaient d’abord tenter de trouver des solutions diplomatiques à leur problème ? Là on dirait plutôt un modérateur de Gamekyo. Cela dit, il tire son caractère des enseignements de Qui-Gon Jinn qui, pour les connaisseurs, est connu tant pour sa sagesse que pour son fort caractère, ce qui par ailleurs lui a valu l’éventuelle place au Conseil Jedi à laquelle il avait le droit. Mais je digresse.On accompagne donc Judge Dredd… pardon, Obi-Wan armé de son superbe sabre-laser bleuté dans les ruelles malfamées des étages inférieurs de Coruscant pour chasser du gangster afin de tirer cette affaire au clair. Autant dire que les premiers niveaux ne sont pas les plus palpitants. Globalement, le jeu peine à nous maintenir éveillé malgré quelques soubresauts, notamment à partir du moment où l’intrigue extrêmement faible du jeu rejoint celle - un peu plus solide - du film. L’ambiance typique Star Wars moderne (les trois films de la prélogie donc) est bien là, encore que les soi-disant bas-fonds de Coruscant ne semblent pas vraiment plus crasseux et dangereux que n’importe quelles villes de science-fiction vues ailleurs. Les jeux de la série Jedi Knight et même l’adaptation de l’Épisode I sur Playstation nous montrait une vision des bas-fonds de Coruscant bien plus sombre et convaincante que dans ce jeu, dommage.Bien vite, on constate la simplicité du level design où salles et zones ouvertes se succèdent inlassablement. On ne s’écarte pas de l’essentiel vous allez me dire. En effet, notre activité principale dans Star Wars : Obi-Wan sera de massacrer tout le monde, vous vous en doutez. Des petits brigands du début aux droïdes en tout genre de la Fédération du Commerce pour finir par le Seigneur Sith à la double lame écarlate. Pour se faire, notre sabre-laser est notre meilleur atout. En orientant le joystick droit, il est possible d’utiliser diverses manipulations au sabre. Mais malheureusement, on en fait très vite le tour. On est loin des sublimes chorégraphies et de l’escrimeur expert qu’est Obi-Wan dans le long-métrage. L’animation saccadée et le personnage aux déplacements très guindés n’améliorent en rien le bilan. On dispose bien de pouvoirs liés à la Force tels que faire léviter des objets plus ou moins lourds pour les envoyer à la figure de nos assaillants ou attirer à soi les armes adverses pour les priver de leur moyen d’attaque. Mais le jeu ne propose que peu de challenge, une IA sommaire et au final, la rapidité et l’efficacité d’un bon coup de sabre-laser dans le bide n’a pas d’égal dans la majorité des combats.Pire, si on peut apprécier les cabrioles et autres roulades que font nos victimes lorsqu’elles encaissent un coup de sabre-laser, que peut-on dire de l’animation de mort, ultra statique et parfois bugguées des cibles qui se prennent des objets en pleine poire, propulsés par Obi-Wan via la Force ? Le manque de spectacle qui accompagne l’utilisation des pouvoirs de la Force fini bien vite par lasser et on s’en remet au seul sabre-laser pour vaincre rapidement nos ennemis et passer à la zone suivante. Voilà un titre qui manque cruellement de finition, à n’en point douter.La petite originalité évoquée plus haut créé un problème, comme un effet miroir, à chaque bonne idée s’associe un couac. Ici, le stick droit est donc affecté aux différentes manipulations du sabre-laser. Le gauche, comme dans n’importe quel autre jeu est destiné à déplacer le personnage. Mais qu’en est-il de la caméra ? Élément essentiel d’un jeu d’action en 3D, on pourrait énumérer des dizaines de jeux du début de l’ère 3D (et même ceux d’aujourd’hui, tout modernes qu’ils soient) qui ont une caméra folle et/ou bugguée. Celle d’Obi-Wan sur Xbox ne l’est pas, ouf. C’est juste qu’elle n’est pas franchement facile à gérer. Les boutons noir et blanc, uniques à la manette Xbox font office de recentrage de la caméra dans le dos du protagoniste ou de pivot d’angle. À chaque pression du bouton, la caméra effectivement tourne d’un quart autour du personnage. Bon, ce n’est pas super intuitif, faut avouer, mais les environnements sont suffisamment vastes (et tristement vides) que du coup la caméra se bloque rarement derrière un mur ou une connerie de caisse. C’est déjà ça…Techniquement et visuellement, le jeu ne fait vraiment pas honneur à la Xbox, c’est le moins que l’on puisse dire. Les scènes cinématiques sont assez honteuses, la modélisation 3D des personnages rend les Maîtres Jedi que l’ont côtoie patauds et moches. Adieu la prestance léonine de Qui-Gon Jinn, la force tranquille de Mace Windu, le danger nerveux et haineux d’un Maul, ou la quiétude amicale d’un Ki-Adi-Mundi, à la place nous n’avons que des tas de polygones grossiers et articulés avec le cul. Ingame, les environnements sont vides, fades. C’est à croire que dans Star Wars, il n’y a que des caisses métalliques et deux ou trois bidules de nature indéterminée qui meublent les rues et les bâtiments. C’est d’une tristesse.Le charme de l’architecture inspirée de l’Italie de la Renaissance de la ville de Theed (planète Naboo) n’est que très partiellement retranscrit dans les quelques niveaux qui nous la font visiter. Autrement, l’équipe de développement a tenté une petite originalité en nous faisant voir une planète inédite, Obredaan, mais cette dernière est un malheureux resucée des marais Gungan de Naboo, déjà longuement aperçus dans le long-métrage. Le jeu de lumière reste correct, les reflets bleus apaisants du sabre-laser dans les milieux sombres sont jolis mais le panel de texture est globalement pauvre et lisse. Le tout est couronné d’intempestives et assez violentes chutes de frame-rate, du genre 10 fps.Côté son, classique, on a du John Williams à toutes les sauces. C’est un point fort du jeu mais en même temps on ne peut pas s’empêcher de penser qu’il n’a strictement aucun mérite. Le soft ne fait que nous balancer dans les oreilles les partitions composées par le monsieur pour le film. Il n’y a aucune création originale, comme c’est le cas pour 90% des jeux Star Wars de l’époque. Pire, le mixage peut parfois paraître absurde. Lors des phases d’exploration calme dans certains niveaux, il arrive en effet que la musique s’excite. Les fans auront reconnu quelques samples de scènes d’action et de bataille du film qui se déclenchent n’importe comment durant le jeu. C’est vraiment du travail de branleur, qu’on se le dise. Les bruitages sont de bonnes qualité, là encore reprises de la bibliothèque de son créée par Ben Burtt, l’ingénieur audio des films.