L'ensemble de Media Modecule comporte donc 50 personnes, en comptant les gestionnaires de ressources humaines, chefs de bureau...selon Mark Healey: Creative Director de Dreams interviewé par GameCentral:

GC : Je me souviens, avec le groupe qui jouait. J'oublie depuis combien de temps la PS4 existe maintenant !



MH : [rires] Mais je dirais quand même que c'est un court laps de temps pour faire ce que nous avons vraiment fait. Parce que nous avons un logiciel : CAD [computer-aided design] complet pour la sculpture. Une station de travail audio numérique, la construction du monde, l'animation, le script, la plate-forme sociale... toutes ces choses. Par une équipe assez réduite, donc c'est beaucoup de choses à faire en si peu de temps.



GC : Une petite équipe ?



MH : Nous sommes environ 50 personnes maintenant.



GC : Wow, c'est petit.



MH : Cela inclut les gestionnaires des ressources humaines , les chefs de bureau et tout le reste.



GC : Vraiment ? C'est incroyable. Ce n'est rien par rapport aux normes AAA.



MH : Nous aimons essayer de rester agiles. [rires]

Et pas mal d'écoles et d'universités ont voulu utiliser Dreams: