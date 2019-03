Tests

Le temps passe et la franchise Yoshi nous le rappelle quand on se rend compte quefêtera l’année prochaine ses 20 bougies. Ça remonte mais pourtant déjà en 1995, le titre mettait en place toute la différence de feeling avec les Mario que l’on continue de retrouver aujourd’hui : un rythme plus lent, permettant de s’attarder sur la recherche de multiples secrets allant généralement au-delà de trois piècettes or à récolter. D’autres épisodes ont suivi, généralement moins mémorables mais suffisamment corrects, et l’itération 3DS fut le dernier à maintenir l’une des caractéristiques fondamentales du gameplay avant la transitions sur Wii U : dans, terminé les bébés braillards pour laisser « les » Yoshis comme seuls et uniques héros. Une petite réussite, dontva bien entendu être la suite directe.Et… on va dire que c’est globalement très proche et ceux qui ont tâté la démo l’ont déjà compris. La formule est exactement la même, avec néanmoins quelques différences sur le rendu puisque l’on va délaisser le monde de laine pour quelque chose majoritairement fait de carton, un peu comme si on voulait rendre hommage à(c’est réellement l’impression que j’ai eu parfois). Ça fonctionne bien, c’est mignon, on a même rarement vu un Hub aussi joli dans le genre, mais il faut quand même avouer que tout n’est pas parfait sur le plan technique avec une faible résolution certes peu préjudiciable mais tout de même sujette à interrogation car on parle quand même d’un platformer. A croire que les développeurs n’ont pas su optimiser l’Unreal Engine 4 et si ça reste hautement moins piquant qu’undans ses pires heures, préparez vous à un peu de flou, surtout en nomade.Mais la grande évolution deva en fait se situer dans son jeu de perspective. On a toujours évolué sur un seul plan au fil des années mais cette fois, voilà qu’on accueille la profondeur sans pour autant parler de 3D. En fait, il arrivera parfois que des petits chemins vous fassent changer de route, ou que vous deviez tout simplement prendre en compte les éléments du décors (en arrière comme au premier plan) pour récupérer les habituels secrets pour booster votre compteur de fleurs, lui-même ouvrant la voie à de nouvelles étapes. Du coup, si la jouabilité reste globalement la même, le système de visée avec les œufs n’est lui plus du tout le même : terminé le métronome haut/bas pour maintenant avoir un pointeur totalement libre. Et ce n’est pas plus mal, sauf dans certaines phases devant faire appel à de la dextérité.Tout comme le précédent épisode, l’aventure se laisse vivre tranquillement et reprend la formule à l’exactitude, avec toujours ce qu’il faut de renouvellement, de bonnes idées dans certains stages (incluant un délire façon zombie), des boss assez gros mais toujours très faciles, quelques habituelles transformations qui vont encore plus loin que d’habitude, et le tout pour au final une quarantaine de niveaux et cinq boss. Ça paraît peu mais comme dit plus haut, le cheminement se fait bien plus lentement que dans un Mario, et il y a un minimum de motivation aux annexes puisqu’on pourra (sous réserve d’avoir assez de fleurs) débloquer une zone finale bonus avec un challenge plus élevé, incluant un vrai boss final.Au final, c’est comme d’habitude avec environ huit heures au compteur, et la possibilité d’aller au-delà en misant sur le 100 %, sauf qu’il faudra cette fois vous accrocher psychologiquement pour y arriver. On aime bien cette étape qui est toujours synonyme d’un défi plus important que la ligne droite, mais les développeurs ont cette fois voulu trop en faire. Outre les différentes fleurs à gagner par niveau, on a au départ la bonne idée des « stages inversés » pour trouver trois petits chiens (les fameux bébé poochies), et de ce coté, aucun problème puisqu’il y a un minimum d’effort : on ne parle pas d’un simple mode miroir mais d’une caméra qui passe véritablement dans l’autre sens. Pourquoi pas, mais on dit en revanche « nop » pour les quêtes annexes, se résumant à retrouver un ou plusieurs objets cachés dans les décors en sachant bien que cette feature ne se débloque qu’après avoir terminé toute la zone. Comprenez donc que même avec des runs parfaits sans rien oublier, il faudra vous taper obligatoirement chaque stage au minimum cinq ou six fois pour torcher le jeu de fond en comble. Je n’ai pas trouvé la motivation nécessaire.