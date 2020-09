- Mise à jour de l'environnement des villes

- Modèles et matériaux améliorés

- Ray-tracing pour les reflets et ombres ambiantes

- Nouveaux "cieux" et effets météorologiques

-Personnages améliorés (des shaders plus fidèles pour la peau, les yeux et les dents, ainsi que des cheveux modélisés individuellement. )

-Utilise également une nouvelle technique de motion capture.

- Relooking facial pour Peter Parker basé sur Ben Jordan afin de mieux correspondre à Yuri Yorenthal (l'acteur qui joue Peter)

- Mode performance 60fps

- Chargement quasi instantané

- Audio 3D sur casque compatible

- Retour haptique et gâchettes adaptatives

- Nouvelles fonctionnalités pour le mode photo (vous pouvez désormais placer des lumières dans l'environnement et changer de costume après avoir aligné votre photo)

- Nouveaux costumes.