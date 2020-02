Actualité

Le réalisateur Colin Trevorrow vient de commencer le tournage du troisième volet de la saga Jurassic Wolrd et il en profite pour dévoiler le titre sur la photo mis sur son compte Twitter.

Jurassic World: Dominion

L'histoire du film présentera un monde dans lequel les dinosaures ont échappé à la captivité et vivent en liberté dans le monde. Chris Pratt et Bryce Dallas Howard sont de retour mais également Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neill qui reprennent leurs rôles dans le film original de Jurassic Park. Sortie dans les salles Fr le 9 juin 2021.