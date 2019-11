Actualité

D'après The Hollywood Reporter, il y aurait bien une suite au film de Todd Phillips. Le film Joker ayant dépassé le milliard de dollars au box office alors que le film n'a coûté que 55 millions.

Todd Phillips et Scott Silver serait de nouveau à l'écriture de cette suite ainsi qu'à la réalisation. On aura bien sûr toujours Joaquin Phoenix dans la rôle d'Arthur Fleck. On suivrait le parcours du Joker dans son évolution en Clown Prince du crime.