25 ans après la sortie de The Mask, Jim Carrey pourrait retrouver le personnage de Stanley Ipkiss.

C'est en tout ce qu'annoncent différents sites américains. Les reboot et remake étant dans l'air du temps, Warner et New Line collaboreraient sur un retour du film culte de 1994.

La logique voudrait que Jim Carrey reprenne son rôle. Par contre, aucune source n'évoque un retour de Cameron Diaz.

Un The Mask 2 n'est pas le seul projet The Mask en réflexion. Mike Richardson, le créateur du personnage, a confié qu'il soutenait la production d'un The Mask au féminin.

"J'aimerais voir une comédienne très physique dans le rôle" a-t-il explique à Forbes. "J'en ai une en tête mais je ne vous dirais pas son nom. Il va nous falloir la convaincre avant mais vous verrez... On ne sait jamais ce que le futur nous réserve. On a pas mal d'idées en tête".

Aura-t-on droit à deux films The Mask dans les prochaines années ? "Smokin'" ou pas "Smokin'"? A suivre donc.