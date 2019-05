Discussion / Actualité



PLAYSTATION ANTHOLOGIE - VOL.1 (1945 à 1997)



Au cours de ce premier volume, les auteurs retracent le parcours de la marque, la genèse de la machine à travers une dizaine d’interviews des acteurs de l’époque, d’anecdotes souvent inédites, d’un historique complet et d’un descriptif détaillé de chaque jeu édité dans le monde sur la machine. L’ouvrage le plus abouti sur la révolution du jeu vidéo, sur la révolution PlayStation.



SOMMAIRE - 408 pages



L'Historique

Le miracle Sony (1945-1958 )

Développement et difficultés (1958-1990)

Aux portes du monde ludique (1980-1994)

Opération PlayStation (1994-1997)

Les interviews

Yuji Horii (Dragon Quest)

Rodney Gleenblat (Parappa the Rapper)

Osamu Sato (LSD)

Hotishi Sakimoto (Vagrant Story)

Charles Cecil (Les Chevaliers de Baphomet)

Lorne Lanning (Abe's Oddysee)

Denis Friedman (Psygnosis)

Martin Edmonson (Destruction Derby)

etc...

Le Hardware

Les modèles spéciaux

La Ludothèque mondiale

1994 (17 titres)

1995 (164 titres)

1996 (491 titres)

1997 (543 titres)

Les jeux en versions collectors et atypiques

L'index













Hé oué, à peine un concours se termine sur Retro Gamekyo qu'un autre débute ! Bon, en vérité c'était pas prévu pour si vite, mais plutôt pour cet été. Mais le déroulement des évènements s'est fait bien plus vite que je le pensais et un joli partenariat avec l'éditeur Geeks Line (fondé par le sémillant J'm Destroy, le célèbre rédacteur de chez Joystick/Joypad) vient de se conclure pour Retro Gamekyo !Ainsi, voici donc qu'on vous donne la possibilité de gagner un exemplaire de l'ouvrage de l'Anthologie Playstation volume 1 dont voici les détails:Pour participer au concours, on va faire simple cette fois-ci. Pas de test à écrire, ou de quiz à gagner. Nan, au lieux de ça, suffit de liker mon profil ainsi que celui du groupe Retro Gamekyo, comme il fait Link49. Nan je déconne, le fait pas hein !Envoyez moi plutôt un petit billet de 10 balles (le livre en vaut 40, vous êtes gagnant !) et une photo de votre (grande) sœur (je prends pas en dessous de 21 ans, juste au cas où, attention). Nan je déconne, le fait pas non plus hein !Bon, alors, et si vous vous contentez de simplement dire en commentaire la vérité absolue qu'est la suivante:, juste histoire de déconner. Ça va en rendre malade plus d'un d'avouer cela en commentaire, même si c'est pour rigoler, mais c'est ça qui est marrant