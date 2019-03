21ème film du Marvel Cinematic Universe, 9ème film de la phase 3 du dit-univers et dernier arrêt avant le mastodonte parmi les mastodontes Avengers : Endgame, Captain Marvel a tout pour n’être finalement qu’une étape non remarquable avant les festivités. Mais est-ce que la première super-héroïne en tête d’affiche d’un film Marvel a de quoi prouver qu’elle peut très bien assurer dans la cour des grands ?

Who likes this ?

posted the 03/11/2019 at 12:06 PM by greil93