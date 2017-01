Square-Enix

Et oui, certaines personnes vont certainement se dire, encore un article sur Final Fantasy XV ? Décidément. Cette fois-ci, ce ne sera pas pour parler d'informations provenant des guides Ultimania, même si ce n'est pas l'envie qui m'en manque, vu que j'ai récupéré quelques informations plutôt intéressantes sur divers personnages et le développement du jeu. Non aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux divers glitchs disponibles un peu partout et qui prouvent que Square Enix s'est un peu (pour ne pas dire beaucoup) foutu de la gueule des joueurs en livrant un jeu bâclé et non conforme à ce qu'on devait avoir.



Dans mon précédent article ou je parlais de diverses informations provenant des deux guides Ultimania et divers leaks concernant le développement du jeu, j'avais également parlé d'un leak qui disait qu'a la base, la deuxième partie de Final Fantasy XV (a partir de la ville d'Altissia donc) devait également être en open-world (tout du moins une certaine partie).



J'avais également parlé du fait qu'une gare était en cours de développement et qu'elle devait permettre de se déplacer en train dans tout le continent et que la splendide contrée de Tenebrae devait être visitable, tout comme la chambre de Lunafreya, mais également la vallée de glace de Shiva qui devait être explorable plus longuement. Et bien il s'avère que ces leaks étaient justes. Un utilisateur (très sympathique au passage nommé Fotmhero) du forum Final Fantasy XV sur JeuxVideo.com à tenté et réussi le glitch dans la Gare de Cartanica et a réussi à aller au-delà des limites de la map. Il a d'ailleurs posté quelques magnifiques screens de la section open-world de cette map et qui montrent que cette map était très loin d'être un simple prototype.

Mais ce n'est pas fini, loin de là même. Puisque ce même utilisateur à pu prendre également quelques screens supplémentaires, mais avec la MAJ 1.03 (la dernière donc). Là ou c'est hyper intéressant, c'est que selon-lui, la map open-world autour de la Gare de Cartanica à subi une petite hausse graphique avec des textures et des détails améliorés. Ce qui peut vouloir dire que Square Enix bosse actuellement sur cette map pour la rendre visitable officiellement. La question demeure la suivante : Quel DLC attends les joueurs, sachant que cette map n'a strictement aucun rapport avec les futurs DLC de Gladiolus, Ignis et Prompto ? Un DLC pour Lunafreya peut-être ? Pour finir, voici la seconde salve d'images de la zone en question.

