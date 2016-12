Autres

Tout d'abord avant d'entrer dans le vif du sujet



Si possible ce week-end, je ferai 2 petits articles :



1) Le projet de fantrad de Zero no Kiseki ( Trails to Zero ) par des fans ( et surtout excellents connaisseurs de jeu Falcom ).









2) L'avancée de Trails in the Sky the 3rd





PS4

Ce que je suis sûr de prendre :

Persona 5

Ys VIII : Lacrimosa of Dana

Nier : Automata

Ceux qui me font tenter du 1er coup :

Dragon Quest XI

Sen no Kiseki / Trails of Cold Steel 3

Gundam Versus

Ceux dont j'ai besoin de retenter la démo et si je n'ai plus de jeux pour le moment :

Tales of Berseria

@Hyoga57

Valkyria : Azure Revolution

Ceux dont je garde un œil :

Final Fantasy Remake VII

NOTE :



Persona 5, d'après mes contacts sur Twitter, ils ont mis plus de 150 h pour le terminer.





Je pense que ma prochaine console sera ... la. J'attends juste qu'un de mes proches achète la Pro pour qu'il me la passe.( Il sort aussi sur PS3 mais comme je vais donner ma console à un autre proche ... Je sens que je vais l'aimer ce jeu( Comme ils ont annoncé qu'il aura du contenu scénaristique supplémentaire dans cette version ... )( J'ai trop aimé la démo, hâte d'explorer + )( Envie d'essayer + la version console )( Bon je ne le cache pas je suis pas du genre difficile sur les apparences, j'ai envie de voir comment ils vont terminer. Beaucoup d'heures de jeux en perspective vu qu'il s'agit d'un Kiseki. Le nouveau uniforme des élèves de l'académie Thor m'intrigue car je me demande comment règne l'ambiance depuis la fin de la guerre civile )( Comme visiblement EXVS Maxi Boost ne sera jamais porté sur console ... ), peux-tu me confirmer si il suffit d'appuyer sur les 4 touches pour les attaques simples et pour se protéger + technique ce sont les touches R1/R2 et L1/L2. J'ai testé la version JP )( J'ai essayé la démo. Les 2 systèmes sont incorporés : le tactique et l'action. J'attends de voir les retours pour voir si le jeu en vaut la chandelle. Je ne veux pas tirer une conclusion hâtive)( J'attends de voir si le contenu et le prix seront bien justifiés. Pour le moment pas la priorité n°1 )