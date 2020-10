Face à la progression de l'épidémie de coronavirus en France, le gouvernement va-t-il annoncer un reconfinement total ? Selon les informations d'Europe 1, c'est en tout cas l'option qui est actuellement privilégiée, à la veille d'un second Conseil de défense dédié à la crise sanitaire



Une décision qui devrait être annoncée mercredi soir par le président de la République et prendre effet à compter de vendredi soir minuit. Néanmoins, il devrait y avoir plus d'aménagements qu'au printemps dernier : les écoles devraient rester ouvertes quand le télétravail serait rendu quasi-obligatoire. Mardi soir, Bercy bataillait encore pour élargir la liste des dérogations qui avait été établie pour le premier confinement.



Une autre source affirme même que "si on peut sauver Noël, estimons nous heureux.."