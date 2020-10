J'ai reçu ce matin mon Mario Kart Live, et je dois dire que je suis agréablement surpris !Vendu environ 100€, j'ai souvent lu pas mal de plainte au niveau de ce pack sur Gamekyo. Réputé cher et avec une qualité de caméra "pourrie", je dois avouer qu'avoir le produit en main est une bonne surprise.Le Kart est d'excellente qualité, plutôt lourd, avec un Mario très bien modélisé - Même en tant qu'objet de collection, il serait parfait dans une vitrine avec d'autres figurines du plombier !Une fois la première partie lancée (notons un câble USB Type-C très épais et de qualité, Nintendo oblige), j'ai été surpris par la qualité de la Caméra : c'est du 720p, la luminosité n'est pas optimale, mais soyons sérieux quelques minutes : C'est amplement suffisant pour l'écran de la Nintendo Switch (720p), d'autant que le but est ici de contrôler son Kart sur le circuit que l'on aura construit.Et c'est là que la magie opère. Entre la musique, les sons, et le vibrations, Nintendo a réussi à donner "vie" à ce Mario intégré au Kart. A commencer par le début de la course, où Mario frappe au carreau de notre caméra avec un petit "Toc toc" retranscrit via les vibrations HD... Je ne m'en lasse pas !Carapaces bleues, rouge, turbos, tout y est, on a vraiment l'impression de jouer à Mario Kart chez nous. Véhicule immobilisé, turbo permettant d'aller plus vite, on est au dessus d'une simple voiture radiocommandé, Nintendo a réussi à insufflé toute l'ambiance Mario Kart à ce jouet... Je suis surpris du résultat et je ne regrette qu'une chose : ne pas habiter un palace pour faire d'immense circuits ^^ !Fans de Nintendo et de Mario Kart, c'est une superbe expérience en réalité augmentée, bien pensé. Après le Nintendo LABO et le Nintendo Kit VR, ça fait plaisir de revoir la Nintendo Switch nous proposer des expériences un peu décaléQuelques vidéos de "gameplay" de Youtubers, j'ai trop du mal à filmer moi ^^ !