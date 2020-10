Jeux Vidéo

Par Sherif Saed, Mercredi 7 Octobre 2020 - Vg247.comSony a officiellement montré les entrailles de la PlayStation 5 aujourd'hui dans une première vidéo de démontage de la console . Outre toutes les discussions sur la taille de la bécane, la taille de son ventilateur ect... le démontage a aussi confirmé quelques détails plus petits mais tout autant importants.Pour commencer, la vidéo a révélé que toutes les PS5 (la normal et la digital edition) sont équipées d'une antenne Wi-Fi 6 (qui prend également en charge Bluetooth 5.1). Le Wi-Fi 6 est le nom le plus grand public du 802.11ax, qui est capable d'avoir des vitesses de transfert (théoriques) de 9,6 Gb/s.L’un des plus gros avantages du Wi-Fi 6, c' est qu’il permet au routeur de gérer plus d’appareils sans fil plus efficacement, en maintenant des vitesses plus rapides de manière plus homogènes partout. En d’autres termes, la vitesse n'est pas spécialement le plus gros avantage du Wi-Fi 6 par rapport au Wi-Fi 5, mais c'est la façon dont il permet aux routeurs de gérer la densité du trafic de vos différents appareils domestiques. Un bon moyen de préparer la PS5 pour l'avenir.Le démontage a aussi confirmé les vitesses des différents ports USB de la PS5. L'USB-C à l'avant, ainsi que les deux ports USB-A (les bleus) à l'arrière sont tous validés SuperSpeed, capables d'avoir des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s. Le seul port USB à vitesse classique est l'USB-A à l'avant (le noir).En comparaison, la Xbox Series X / S ne dispose que d'une puce Wi-Fi 5, qui est l'ancien standard. De même, les consoles Xbox Series X / S ne sont pas équipées avec l'USB-C et leurs ports USB-A fonctionnent tous avec un débit de données par défaut de 5 Gb/s.En ce qui concerne les ports sur lesquels les modules complémentaires pourront être branchés, le démontage nous a également donné un premier aperçu de la baie M.2 où les utilisateurs pourront brancher des disques NVVMe PCIe 4.0 pour étendre la capacité de stockage de la PS5.En mars, l'architecte principal de la console, Mark Cerny, a déclaré que seuls les SSD que Sony a validés et testés peuvent se brancher dans ce port. La société n'a à ce jour, pas encore partagé une liste de périphériques compatibles.C'est à l'opposé de la solution proposée par Microsoft pour ses Xbox Series, qui dispose de son propre emplacement propriétaire, plus simple à comprendre pour les utilisateurs. Mais le choix de Sony pourrait s'avérer plus avantageux à long terme, car de nouveaux disques plus rapides deviendront disponibles , et des modèles de moins en moins chers, même si c'est compliqué pour le moment.Une autre révélation intéressante de la vidéo d'aujourd'hui est que la PS5 utilise du métal liquide pour refroidir ses puces. Le métal liquide se trouve entre le ventilateur/dissipateur thermique et la puce elle-même, ce qui est un changement majeur par rapport à la pâte thermique standard utilisée dans PS4, PS4 Pro et de nombreux autres appareils.Le métal liquide est supérieur à la pâte thermique. Cependant, il pourrait détruire toute puce qu’elle touche si elle fuit hors de son compartiment, c’est pourquoi l’ingénieur de Sony a souligné que la société la testait depuis des années pour s’assurer qu’elle reste bien en place.Sources et article original :