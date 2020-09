JeuxActu

En juin dernier, le journaliste Jeff Grub (VentureBeat) affirmait qu'une version remasterisée de Need For Speed : Hot Pursuit était en préparation dans les laboratoires de Stellar Entertainment, le studio déjà l'origine de Burnout Paradise Remastered. Aujourd'hui, le dossier refait surface par le biais du Game Rating Board, l'organisme sud-coréen qui a classifié le jeu plus tôt dans le mois. Rappelons que selon la branche britannique d'Amazon - où la fiche du jeu était visible avant d'être retirée - le titre devrait débarquer le 13 novembre sur différents supports, dont la Nintendo Switch.A l'heure actuelle, Electronic Arts ne s'est pas exprimé officiellement sur le sujet.