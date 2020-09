On dit souvent, du moins pour moi que la quantité ne fait pas la qualité et pour moi ça s'applique clairement a la Gamecube, c'est la qualité qui compte, de par ces jeux qui se comptent malgré tout par dizaine, pour moi cette console a marqué comme aucune autres a ce jour.Mario Sunshine, Wind Waker, Mario Kart Double Dash, Baten Kaitos, Metroid Prime, Star Fox Aventures, F Zero GX, Super Smash Bros Melee, Resident Evil 4 a sa sortie, Rebirth, Zelda Twilight Princess, Tales of Symphonia, Paper Mario la Porte Millénaire et j'en oublie..Tout ces jeux avaient une forte personnalité, un charme, une ambiance, qu'on ne retrouve pas maintenant même avec la technologie évoluant.C'est aussi la dernière console Nintendo qui était dans la course a la puissance a sa sortie, elle tenait vraiment la route, les jeux étaient sublime graphiquement et la plupart n'ont pas bien vielli (preuve en est avec Sunshine, toujours aussi beau, il faut voir les effets de l'eau aussi)Personnellement je suis super nostalgique de cette console, qui n'en paye pas de mine au 1er abord mais qui m'a amené mes meilleurs moments de jeux vidéos