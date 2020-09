Jeux Video

Me suis un peu renseigné en attendant le 22, par rapport à un pote, et j'ai gratté quelques détails auprès de la FNAC pour que certains soient au courant.



Notez donc que :



- La Fnac ne proposera que le modèle Series X en précommande en ligne. La Series S, ce sera uniquement en magasin.



- La précommande sous offre Xbox All Access sera possible, mais uniquement en magasin (quel que soit le modèle). Pas en ligne.



- Apparemment, il n'y aura pas besoin de caution (je m'attendais à ce que ce soit le cas, avec remboursement le 10 novembre) mais il faudra de suite de la paperasse, style RIB par exemple.



Les derniers détails devraient tomber ce week-end.