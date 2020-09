Au grand damnes des fans de tour par tour qui believaient un retour aux fondamentaux, Final Fantasy 16 s'est révélé etre encore un A-RPG et si on a en mémoire le systeme de combat de FF15 plus que moyen, il se pourrait qu'il en soit tout autre pour le 16 puisque ce serait Ryota Suzuki, alias l'homme derriere le système de combat de DMC5 mais aussi de Dragon Dogma (d'ailleurs l'univers mi-jap/mi-occidental du trailer y fait un peu penser), qui serait le Battle Director du jeu.En effet on se rappelle qu'il avait rejoins Square Enix pour taffer avec Naoki Yoshida sur un AAA, il n'y a pas de hasard et quand connait la qualité du systeme de combat de DMC5 (la meilleure chose du jeu), il y a peu de crainte a avoir concernant la qualité de ce dernier dans FF16.