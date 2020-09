IGN Chine s'est entretue avec les développeurs de Black Myth Wukong, le jeu chinois dont le trailer sorti de nul part a su creer le buzz.Concernant le jeu:- Black Myth: Wukong est en développement depuis deux ans chez Game Science et ne sortira probablement pas avant 3 ans.- La durée de vie visée est d'au moins 15 heures.- Ils veulent inclurent plus de 100 ennemis (boss inclus).- Black Myth: Wukong est une version sombre du Voyage vers l'Ouest.- Le trailer montre trois singes différents, les joueurs découvriront qui est le vrai.- La zone du trailer, "Black Wind Mountain" créée en six mois, devrait être parcourable entre 30mins et une heure et se déroulera au début du jeu.- 4 a 5 trailers ont étés crées avant que la version finale soit mise en ligne.- Ce qui a été montré dans la video est entièrement jouable.- Il y a plusieurs transformations utilisables contre le boss Loup qui ne sont non montrés.- Ils prévoient de faire au moins 3 jeux Black Myth, chacun s'inspirant d'un mythe chinois.Concernant le studio:- 30 personnes travaillent actuellement sur le jeu, les trois co-fondateurs viennent tous de Tencent.- Le jeu est pensé comme un jeu premium pour console ce qui est considéré risqué pour le marché chinois.- L'équipe a contacté des sociétés ayant travaillés avec Naughty Dog et Sony Santa Monica.- Ils compte embaucher 10 à 15 personnes pour avoir deux équipes séparées travaillant simultanément sur le level design.- Après le succès du trailer, la société a vu 10 000 CV arriver aux bureaux et des gens se pointent directement à la porte du studio pour obtenir un entretien.- Game Science ne montrera plus rien avant un moment, du moins jusqu’à ce qu'ils pensent faire mieux qu'avec le premier trailer.