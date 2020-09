Jeux Video

Et ouaisC'est les 35 ans de Mario là.Mais en 2021, c'est les 35 ans de Zelda !Allez, je vais parier- Skyward Sword Remaster.- Compile Twilight Princess HD et Wind Waker HD.- Compile OOT & MM 3DS reliftés HD.- Un truc pour les abonnés NSO.- BOTW2 qui sortira en 2022 parce que "scusez, Covid".Ah et pi, y a une autre IP qui fêtera aussi ses 35 ans mais j'ai zappé le nom.