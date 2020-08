Jeux Video

Faute de chiffres officiels par territoire, il faut s’en remettre à l’institut IDG Consulting mais faut avouer que la Xbox One, si elle se fait décalquer la gueule sur la majorité des territoires européens (et au Japon mais on savait), aux USA et plus relativement en UK, je l’imaginais pas en lutte si proche avec sa rivale.Presque surprenant que la marque se maintienne autant dans les pays anglo-saxons vu cette génération pour le moins branlante, services mis à part.A chaque fois, je me demande quand même à quoi aurait ressemblé cette gen pour Microsoft "juste" si ils avaient lancé la One sans Kinect à 349€ dès le début (donc un prix légèrement en dessous de celui de Sony pour justifier la puissance moindre).Plus de comparos dans le lien ci-dessous :