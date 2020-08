Bon comme pour beaucoup de personne (je suppose) je suis dans l'incapacité de scroll dans les articles contrairement a la homepage et je suis obligé de zoom/dezoom ce qui est tres relou (genre la pour valider l'article)... par contre sur smartphone je peux scroller dans les articles mais pas en home -.- Ya un truc pour contrer ce bug ? Les Morcos sont sur le coup ? J'effacerais après.

posted the 08/26/2020 at 06:35 PM by guiguif