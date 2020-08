Hello ! Depuis quelques heures, la bêta publique d'Avengers est disponible ! Il faut malheureusement une pré-commande pour obtenir une clé du jeu - je précise que ma clé m'a été fournie l'éditeur, sans contrepartie, même au niveau du contenuVoici donc le prologue vu et revu, dans sa version quasi définitive (on est sur une bêta, et le jeu sort le 4 septembre, dans moins d'un mois), et même si je rale un peu sur le sentiment de puissance que l'on ressens assez peu sur un Thor ou un Hulk, je dois avouer que le doublage (en français partiel pour le moment) me fait vraiment rentrer dans l'ambiance et j'ai qu'une chose à dire : j'attends la suite avec impatienceLe jeu a planté à fin de la vidéo, mais, j'insiste là dessus : c'est une bêta, rien d'anormal à ce que cela arrive ^^ !En tous cas, ça fait quand même vachement plaisir de retrouver l'univers d'Avengers à travers ce jeu... Vivement la suite de ce let's playOn finit sur un peu de JPOP, pour retrouver un peu d'ambiance japonaise sur ce blog, avec NiziU interprétant MAKE ME HAPPY !