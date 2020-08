Ouais c'est surprenant mais...En fait ce serait pas con du tout.D'un point de vue consommateur, ceux qui ont déjà une One ou ceux qui sont sur un PC peu puissant mais qui jouent un peu dessus (donc souvent avec un pad Xbox), ils ont donc déjà une manette donc si y a moyen de baisser encore le tarif de 50 balles pour ceux qui veulent juste l'entrée de gamme sans 4K, why not.Nintendo vendait bien certaines 3DS sans chargeurLe gros coup quand même si la Lockhart est à 250€.

posted the 08/05/2020 at 11:47 PM by shanks