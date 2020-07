J'comprends pas, j'ai raté ça pendant la conférence, mais sur Grounded, les mecs disent directement "Si vous attendez le plus grand jeu de l'année, attendez CYBERPUNK 2077". Un jeu multi. C'est gratuit. Comme ça. J'trouve ça dégradant pour Grounded... Bref, j'trouve ça ultra maladroit, mais c'est peut être moi. (C'est au début de la vidéo ci-dessous)

posted the 07/23/2020 at 07:23 PM by suzukube