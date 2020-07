Il semblerait que la version PlayStation 5 de Far Cry 6 ne puisse pas profiter de la résolution 4K ! C'est en tout cas ce dont nous informent les fiches de précommandes de cet open-world attendu pour le 18 février 2021 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X.



En effet, c'est en regardant de plus près les fiches de précommandes que l'on peut voir l'information suivante : "4K Ultra HD on Xbox One and Xbox Series X only". Cette inscription signifie que seules les versions Xbox One et Xbox Series X de Far Cry 6 pourront profiter de la résolution 4K. Afin d'en être certains, de nombreux utilisateurs ont directement demandé au support d'Ubisoft si cette information était vraie.



