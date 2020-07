D'après Athur Gies , proche de Microsoft et auteur du roman Gears of war , Fable et Perfect Dark seront bien présenté lors de la conférence le 23 Juillet . Pas d'info sur le stduio pour PD ( The Initiative , Coalition ) , du Gameplay de The Medium serait aussi présent et MS vient aussi de redéposé la marque pour Battletoad qui pourrait faire son retour depuis l'E3 2019.En plus de Halo qui devrait avoir une grosse partie pour lui , La source déclare que Capcom dévoilerait une exclusivité Xbox ( Dead Rising ? autre ) pas plus d'infos pour celui là non plus.Rendez vous le 23 à 18h pour vérifier ces infos .