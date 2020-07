Gamergen

Shadow Warrior est sorti à l'origine en 1997, ça date, mais la franchise a connu un second souffle en 2013 grâce à Flying Wild Hog et Devolver Digital, deux studios qui se sont retrouvés en 2016 pour un second opus. Et visiblement, la licence n'est pas oubliée, le compte Twitter de la franchise vient de se réveiller.Il n'y a ici pas vraiment de place au doute, quelque chose d'important se prépare et nous devrions découvrir une bande-annonce très prochainement, sans doute pour un Shadow Warrior 3.