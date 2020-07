Pourquoi personne ne parle de cet excellent retour de la team NADEO ? Même si le modèle économique est discutable, les 25 circuits gratuits sont un pur bonheurEn vrai, je suis en train de tomber amoureux du jeu... Et je suis sérieusement en train de me dire que ce serait peut être "rentable" de prendre l'abonnement... 10€ l'année, c'est quand même vachement "cadeau" comme prix, j'veux dire, en 6 ans de jeu, ça ferait 60€ (ouais j'suis un girouette car je trouve qu'Ubisoft est un peu aggressif au niveau du PAYE POUR AVOIR CE CONTENU).

posted the 07/02/2020 at 02:37 AM by suzukube