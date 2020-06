JVC

C'est autour de ce nouvel opus que la société se concentre afin de relever la tête et de repartir vers l'avant. Pas attendu avant l'exercice fiscal 2022-2023, Payday 3 a besoin de fonds pour poursuivre son développement, c'est pourquoi Starbreeze va émettre de nouvelles actions. Validée sur le principe par les différents investisseurs et membres du conseil d'administration, cette levée de fonds par émission d'action devrait permettre à Starbreeze de récolter 250 millions de couronnes suédoises, ce qui correspond à 23,8 millions d'euros.Selon les données rapportées par GamesIndustry, 70% de la somme ira directement au développement de Payday 3, tandis que les 30% restants serviront à rembourser une partie des dettes contractées dans le cadre de la restructuration de la société. Toutefois, et bien que la majorité des actionnaires ont déjà signifié leur accord, une assemblée des actionnaires est prévue le 13 août prochain afin de définitivement valider l'émission des actions, qui a pour but de compenser le fait que les négociations avecont été interrompues par la pandémie de Covid-19Pourquoi je fais allusion à Microsoft, car le studio a fait en exclusivité console Microsoft (temporaire : Enclave) et le premier(uniquement PC/XBox), c'est un studio qui pourrait faire des jeux de qualité.