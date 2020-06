(Rocky IV -même si j'aime pas le film, j'ai découvert cette musique sur une compilation-)J'aime le coté "piano" et ça part dans tout les sens, mais ça retombe toujours sur ses pieds (alors qu'il y a des changements de rythme et "d'ambiance"), le morceau à 35 ans, je trouve qu'il reste "moderne" !Vince Dicola a fait quelques rares musique de jeu dont Angry Birds Transformers et Transformers : Devastation