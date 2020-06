Trials of Mana, Seiken Densetsu 3 jeu que j’adorais sur SNES. Cette nouvelle version Switch j’ai kiffé aussi ! La nouvelle OST respect, le gameplay basique mais efficace et l’univers est bien retranscrit bref du plaisir je veux plus de jeu comme ça!!!Merci a Square de ressuciter certaines saga comme les SeikenIl me reste le boss bonus et j’peux attendre Ghost of Tsushima oklm