Gusts continue de remastériser ses jeux PS3/Vita et annonce les remasters de Ar noSurge et Ciel noSurge, 2 spin off de la serie Ar Tonelico.Le premier est un RPG sorti en anglais sur PS3 et Vita tandis que le second est un Visual Novel sorti uniquement sur Vita mais jamais sortie du Japon.Pas encore de plate-formes mais on imagine facilement au moins la PS4 et la Switch.