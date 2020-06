Electronic Arts a profité d'une séquence de son EA Play Live de cette nuit pour annoncer son intention de sortir sept jeux sur Nintendo Switch au cours des 12 prochains mois.(Tout juste Disponible)(Automne 2020)"La version Legacy Edition de FIFA 21 sur Nintendo Switch se compose de mises à jour des maillots et des effectifs pour refléter les derniers changements survenus dans l'actualité du football. Les éditions Essentielles ne comportent aucune innovation ou nouveauté de gameplay."("Players can play Lost in Random in 2021 when the game releases on PlayStation 4, Xbox One, Switch, and PC via Origin and Steam" E.A.)