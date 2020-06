Dybex annonce l'arrivée de la cultissime serie Yu Yu Hakusho de l'auteur d'Hunter X Hunter en Blu-Ray.Le coffret contiendra les 112 episodes en VF/VOST repartis sur 12 blu-rays dans 2 Digipack, ainsi qu'un artbook de 72 pages et 4 pièces commémoratives finition "or ancien".Sortie le 31 Juillet a 99,99 Euros (en preco a 89,99 sur le site de Dybex)

Who likes this ?

posted the 06/09/2020 at 04:34 PM by guiguif