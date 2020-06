Pour rappel, Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers est à ce jour uniquement sorti au Japon depuis le 20 février dernier et malheureusement aucune date de sortie nous a été transmise jusqu'à ce jour pour l'occident et les Etats-Unis. Cependant, un joueur coréen vient de découvrir récemment l'ajout du jeu sur l'eshop coréen de la Nintendo Switch, indiquant par la même occasion sa sortie pour leen. Mieux encore,Pouvons-nous nous attendre à une annonce imminente de la part d'Atlus concernant une sortie également en occident ? Affaire à suivre.

Who likes this ?

posted the 06/09/2020 at 07:15 AM by nicolasgourry